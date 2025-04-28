Жителя Красноярска осудили за контрабанду леса на 35 млн рублей

Советский райсуд Красноярска вынес приговор в отношении местного жителя за контрабанду леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) более чем на 35,4 млн руб. Подсудимому назначили один год принудительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2020 года по 13 марта 2021 года фигурант дела незаконно перевез из России в Таджикистан и Казахстан пиломатериалы хвойных пород.

Всего за этот период ему удалось вывезти более 2,8 тыс. куб. м леса.

Александра Стрелкова