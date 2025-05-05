В аэропорту Апатитов сняли ограничения на полеты

С 00:00 мск аэропорт «Хибины» в Апатитах Мурманской области работает в обычном режиме, сообщили в Росавиации. Ранее в воздушной гавани вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

С 23:30 к работе также вернулись аэропорты Архангельска Талаги и Васьково, в которых ограничения на полеты вводились впервые.

3 мая над Мурманской областью сбили три беспилотника. В предыдущий раз ведомство сообщало о сбитых БПЛА над регионом 29 января.