Более десяти новинок с Шанхайского автосалона могут появиться в продаже в России

Несколько новых моделей китайских автопроизводителей, представленных на Шанхайском автосалоне, могут выйти на российский рынок. Об этом “Ъ” рассказали участники рынка. Среди них гибридные Zeekr 9X и Avatr 07, которые могут составить конкуренцию уже известным на российском рынке брендам, как LiXiang. Однако некоторые дилеры в беседе с “Ъ” выражают сомнения относительно скорого появления этих автомобилей, указывая на затоваренность и низкий спрос на рынке.

На автосалоне, прошедшем в Шанхае в конце апреля—начале мая, были представлены автомобили китайских марок Hongqi, GAC, Aito, Voyah, M-Hero, Chery, Jetour, Zeekr, Avatr и Soueast. Участники рынка сообщают, что некоторые из этих моделей могут добраться до России, хотя в целом, по данным “Ъ”, новинки не произвели особого впечатления на российских дилеров.

Среди ожидаемых моделей — гибридный Hongqi H5, а также седан Hongqi L1, который уже подтвердил свои намерения выйти на российский рынок. GAC планирует поставки модели S7, а Aito Seres — кроссоверов М9 и М8. Также в перспективе может появиться новый электрический внедорожник M-Hero 817 от Dongfeng, утверждает источник “Ъ”, и в ближайшем времени модель Voyah Free 318.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шанхай выезжает в Россию».