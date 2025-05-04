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Жителя Волгодонска арестовали за склонение подростка к употреблению наркотиков

В отношении 23-летнего жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант неоднократно употреблял наркотики в присутствии 16-летней знакомой, а в какой-то момент уговорил и ее саму попробовать запрещенные средства. Подозреваемый заключен под стражу. По указанной статье ему грозит от десяти до пятнадцати лет колонии.

Мария Иванова

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