Суд отказал в передаче иска пермских инвесторов к «Сибур» в другой регион

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел ходатайство ПАО «Сибур Холдинг» в рамках иска к обществу физлица Лейлы Гараевой. Ответчик просил передать дело для рассмотрения в суд Тобольска по месту регистрации компании. Госпожа Гараева требует с ПАО более $559,48 тыс. С аналогичными исками к компании обратились ИК «Финдом», а также совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев. Все они указали, что приобрели облигации ирландской SIBUR Securities DAC, подконтрольной ответчику. В итоге обещанных выплат они не получили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мотивируя ходатайство, ответчик указывал, что данный спор не относится к предпринимательской деятельности. Суд отметил, что в данной ситуации необходимо применить постановление правительства, которое устанавливает подсудность арбитража по подобным спорам, которые касаются взаимоотношений с компаниями так называемых недружественных государств. К последним относится и Ирландия, где зарегистрирована SIBUR Securities DAC