В Ульяновске женщина отдала мошенникам более полумиллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции Засвияжского района Ульяновска обратилась жительница 22-летняя областного центра, заявившая о факте совершенного в отношении нее мошенничества, сообщило управление МВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявительница пояснила, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил о необходимости замены СНИЛСа, для чего якобы следовало сообщить номер им поступившего СМС, необходимый для оформления замены СНИЛС.

Девушка продиктовала полученный цифровой код из СМС, после чего с ней связался якобы сотрудник банковского учреждения, сообщивший, что якобы ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан из-за того, что она продиктовала мошенникам код из СМС, и теперь неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредиты. Женщину псевдо-представители банка убедили, что для того, чтобы помешать мошенникам, надо «исчерпать свой кредитный лимит» и перевести деньги на якобы «безопасный счет», который на самом деле и является счетом мошенников.

Следуя указаниям звонивших, девушка оформила кредиты на общую сумму 530 тыс. руб. и перевела на счета, продиктованные мошенниками.

По точно такой же схеме с якобы необходимостью замены СНИЛС были обмануты двое студентов в Оренбурге, отдавших мошенникам 307 тыс. руб., о чем стало известно 3 мая. А 2 мая в полицию обратилась учительница, жительница Оренбурга, которой пришло в мессенджере Telegram сообщение от якобы работодателя о том, что ее подозревают в финансировании терроризма, и для получения разъяснений с ней свяжутся сотрудники ФСБ. А далее все также происходило по стандартной схеме, когда псевдо-сотрудник ФСБ сообщил, что с ее счетов пытаются похитить средства, и ей необходимо срочно их перевести на «безопасные счета». Всего учительница отдала мошенникам 262 тыс. руб. и поняла, что стала жертвой обмана, когда мошенники предложили ей еще оформить кредиты под залог квартиры.

Андрей Васильев