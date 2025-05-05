Российский Красный Крест (РКК) был создан 15 мая 1867 года, когда император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах. Организация занимается оказанием гуманитарной помощи людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, малообеспеченным и социально незащищенным группам населения, а также ведет активную работу по обучению людей навыкам оказания первой помощи.

В 1921 году российское общество было признано Международным комитетом Красного Креста, а в 1934 году вошло в состав Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В РКК входят 85 региональных отделений по России. В организации состоит свыше 100 тыс. участников. В 2024 году РКК оказал помощь более чем 2 млн человек, бюджет на реализацию программ организации превысил 4 млрд руб. Штаб-квартира находится в Москве. Руководитель — Павел Савчук.