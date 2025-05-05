Занятость пошла в рост

Уровень безработицы в РФ по итогам первого квартала этого года снова снизился, что, возможно, свидетельствует о слабом влиянии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ на охлаждение рынка труда через повышение ключевой ставки.

Данные о безработице 30 апреля в рамках доклада «Социально-экономическое положение РФ» представил Росстат. По оценке ведомства, в марте этого года уровень безработицы в РФ составил 2,3%, опустившись на 0,1 процентного пункта (п. п.) после повышения, зафиксированного в январе—феврале. Безработными по классификации Международной организации труда (не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю) себя признали около 1,8 млн человек — 1,1 млн из них составляют городские жители, 0,7 млн — сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,7%) превышает уровень безработицы среди городских (1,8%).

При этом уровень зарегистрированной безработицы в РФ, который зависит в том числе от стремления людей регистрироваться в таком статусе, за последние три месяца не менялся и по итогам марта составил 0,3 млн человек. В течение марта этого года получили статус безработных 60,8 тыс. человек, службы занятости трудоустроили 33,7 тыс. человек. Совокупный показатель трудоустройства безработных был на 13,4 тыс. человек, или на 28,5%, меньше, чем в марте 2024 года, поскольку сократилось число заявлений на такую услугу.

Отметим, что сокращение уровня безработицы в марте может свидетельствовать об относительно незначительном влиянии на рынок труда повышения ставки ЦБ — одной из причин ведения такой жесткой монетарной политики глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее называла необходимость сократить ресурсы компаний на повышение зарплат и создание новых вакансий.

Ранее, напомним, “Ъ” зафиксировал сокращение темпов прироста числа вакансий в крупнейших российских онлайн-базах при увеличивающемся числе резюме (подробнее см. “Ъ” от 3 апреля). Впрочем, в марте занятость опять увеличилась — на 0,2 п. п., до 74,1 млн человек. Ее уровень также повысился на 0,3 п. п. и составил 61,2%. При этом наиболее заметный рост произошел в категории работников, занятых по договорам гражданско-правового характера. В феврале этого года их стало больше на 7,8 п. п. по сравнению с январем, что, отметим, может свидетельствовать о краткосрочности всплеска спроса на труд: на полноценный наем работодатели идут с меньшей охотой, чем ранее.

Анастасия Мануйлова