Deutsche Bank: Marks & Spencer из-за кибератаки теряет по 15 млн фунтов в неделю

Британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) по-прежнему не может восстановить свою работу в полном объеме после кибератаки, которая произошла на Пасху, пишет The Guardian. По оценкам Deutsche Bank, только первые две недели простоя обошлись сети в £30 млн упущенной прибыли, а каждая следующая неделя будет стоить компании еще по £15 млн.

Компания сообщила о глобальном сбое в работе своих систем 22 апреля. В результате взлома систем ритейлера покупатели не смогли больше оплачивать свои покупки. Как рассказывает The Guardian, за минувшие две недели специалистам компании удалось восстановить бесконтактные платежи, снова принимаются подарочные карты, возможен возврат средств и обработка возвратов в магазинах одежды и товаров для дома. При этом из-за сбоя автоматизированных систем сотрудники должны вручную проверять наличие товаров на складах и не могут сообщить покупателям, есть ли нужные им товары в ближайших магазинах. Магазины с трудом обеспечивают заполняемость полок из-за сбоев в работе автоматизированных систем учета запасов. А на этой неделе сотрудникам пришлось вручную проверять температуру в холодильниках из-за опасений, что цифровая система мониторинга не работает.

Наконец, сотрудники M&S сообщают на онлайн-форумах, что на прошлой неделе им пришлось заполнить несколько мусорных баков продуктами с истекающим сроком годности, так как пожертвования на благотворительность были временно приостановлены из-за кибератаки.

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Кирилл Сарханянц