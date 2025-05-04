В очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопилось 700 автомобилей

В воскресенье 4 мая к 17.00 в очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопилось 700 транспортных средств, а время достигает более двух часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность автомобильной пробки перед мостом превысила шесть км. Со стороны Тамани заторы перед пунктом досмотра отсутствуют.

При этом 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края отмечался рекордный поток туристов. К 11 часам утра досмотр на въезде на полуостров прошли более 3 тыс. единиц автотранспорта, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года.

Андрей Николаев