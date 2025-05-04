В Татарстане на реке Кама утонул 62-летний рыбак

В Тукаевском районе Татарстана на реке Кама утонул 62-летний рыбак. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел у микрорайона Первомайка. Мужчина упал с надувной лодки и исчез под водой.

Спасатели обследовали около 10 тыс. кв. метров акватории и 5 км береговой линии, но безрезультатно.

Ночью 4 мая местные жители нашли тело мужчины у поселка Ильичевский. В МЧС отмечают, что на нем не было спасательного жилета.

Влас Северин