Работу аэропорта Петрозаводска ограничили «для обеспечения безопасности полетов»

Аэропорт Петрозаводска временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения начали действовать в 15:49 мск. Их ввели для «обеспечения безопасности полетов», подчеркнули в Росавиации.

UPD: В 17:35 мск ограничения на работу аэропорта были сняты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что для обеспечения безопасности полетов ограничивали работу аэропорта Пулково.

Дарья Астанина