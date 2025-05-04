обновлено 17:52
Работу аэропорта Петрозаводска ограничили «для обеспечения безопасности полетов»
Аэропорт Петрозаводска временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ограничения начали действовать в 15:49 мск. Их ввели для «обеспечения безопасности полетов», подчеркнули в Росавиации.
UPD: В 17:35 мск ограничения на работу аэропорта были сняты.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что для обеспечения безопасности полетов ограничивали работу аэропорта Пулково.