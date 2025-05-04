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обновлено 17:52

Работу аэропорта Петрозаводска ограничили «для обеспечения безопасности полетов»

Аэропорт Петрозаводска временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения начали действовать в 15:49 мск. Их ввели для «обеспечения безопасности полетов», подчеркнули в Росавиации.

UPD: В 17:35 мск ограничения на работу аэропорта были сняты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что для обеспечения безопасности полетов ограничивали работу аэропорта Пулково.

Дарья Астанина

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