Суду ясно, что дело срочное
КС предлагает усовершенствовать механизм исполнения собственных решений
Число неисполненных решений Конституционного суда (КС) постепенно сокращается, следует из ежегодного отчета, подготовленного секретариатом КС. Чтобы ускорить этот процесс, полагают в суде, необходим дополнительный механизм, который позволит правительству возвращаться к доработке законопроектов, внесенных в Госдуму во исполнение решений КС, но отклоненных парламентариями.
Заседание Конституционного суда
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
КС в очередной раз зафиксировал снижение общего числа своих решений, ожидающих исполнения. По состоянию на конец апреля 2025 года их было 40 (против 44 в 2024-м), следует из отчета секретариата суда, опубликованного на сайте КС. Отчасти это связано с тем, что суд вынес значительно меньше резолюций о признании норм не соответствующими Конституции, говорится в отчете: из 59 принятых в 2024 году постановлений только 19 требуют изменения правового регулирования, чаще же КС ограничивался корректировкой правоприменительной практики (см. график). Для сравнения: в 2023 году КС принял 60 постановлений, и 28 из них требовали законодательных изменений.
По закону правительство должно внести в Госдуму законопроект во исполнение решения КС не позднее шести месяцев после публикации постановления суда, и в целом в Белом доме со своей задачей справляются, отмечается в отчете.
А вот для Думы срок рассмотрения таких инициатив не установлен, поэтому основные проблемы с исполнением решений КС возникают именно на этой стадии.
Наибольшую обеспокоенность вызывают ситуации с отклоненными по тем или иным причинам законопроектами, поскольку механизма дальнейшей работы над ними (в том числе устанавливающего сроки для их повторного внесения в Госдуму) не существует. «Представляется, что такая работа, как и в случае первоначальной разработки проекта федерального закона <…> должна осуществляться правительством РФ, что не исключает возможности внесения законопроектов иными субъектами законодательной инициативы, включая представителей парламента»,— предлагают в КС. Для внесения новых проектов там считают оптимальным установить шестимесячный срок с даты отклонения первого законопроекта.
Всего в 2024 году во исполнение решений КС было принято 27 федеральных законов, подсчитали в секретариате суда. 19 из них предусматривали исполнение решений от 2023 года, еще два — от 2022-го, а остальные — постановлений 2015, 2020, 2021, 2022 и 2024 годов. Сейчас на различных стадиях законодательного процесса в Думе также находятся 27 законопроектов, при этом пять из них относятся к решениям КС, принятым еще в 2010–2015 годах, и пять — с 2016 по 2020 год.
Некоторые инициативы остаются без движения годами: как минимум по шести таким проектам последнее решение принималось более года назад.
В исключительных случаях, отмечается в докладе, КС специально оговаривает в постановлениях необходимость внесения законодательных изменений — как, например, в решении о праве детей реабилитированных жертв политических репрессий на жилье, которое было принято в 2019 году, но на федеральном уровне не исполнено до сих пор. Зато соответствующие законы приняли в некоторых регионах, в частности в Архангельской области, Чувашии, Ханты-Мансийском округе. Несоблюдение сроков исполнения решения федеральным законодателем не снимает ответственности с регионов, подчеркивает КС.
Однако «в целом ситуация с исполнением решений КС федеральным законодателем может быть оценена положительно», констатируют в суде, тем более что отсутствие изменений нормативного регулирования не препятствует прямому действию постановлений КС. Впрочем, немалая часть поступающих в КС обращений по-прежнему связана с «ненадлежащим учетом» правоприменителями ранее сформулированных судом позиций.
Упрек КС парламенту заключается прежде всего в отсутствии системной работы по исполнению решений суда, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский: правки осуществляются ситуативно и часто не согласуются друг с другом. Возможно, следует подумать о практике выступлений председателя КС перед палатами Федерального собрания, рассуждает эксперт. Ну а реализация практики КС судами — это «отдельная боль», признается господин Брикульский: суды часто просто не понимают, что именно установил КС, ограничиваясь формальным учетом резолютивной части решения.