Суду ясно, что дело срочное

Число неисполненных решений Конституционного суда (КС) постепенно сокращается, следует из ежегодного отчета, подготовленного секретариатом КС. Чтобы ускорить этот процесс, полагают в суде, необходим дополнительный механизм, который позволит правительству возвращаться к доработке законопроектов, внесенных в Госдуму во исполнение решений КС, но отклоненных парламентариями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Конституционного суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заседание Конституционного суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

КС в очередной раз зафиксировал снижение общего числа своих решений, ожидающих исполнения. По состоянию на конец апреля 2025 года их было 40 (против 44 в 2024-м), следует из отчета секретариата суда, опубликованного на сайте КС. Отчасти это связано с тем, что суд вынес значительно меньше резолюций о признании норм не соответствующими Конституции, говорится в отчете: из 59 принятых в 2024 году постановлений только 19 требуют изменения правового регулирования, чаще же КС ограничивался корректировкой правоприменительной практики (см. график). Для сравнения: в 2023 году КС принял 60 постановлений, и 28 из них требовали законодательных изменений.

По закону правительство должно внести в Госдуму законопроект во исполнение решения КС не позднее шести месяцев после публикации постановления суда, и в целом в Белом доме со своей задачей справляются, отмечается в отчете.

А вот для Думы срок рассмотрения таких инициатив не установлен, поэтому основные проблемы с исполнением решений КС возникают именно на этой стадии.

Наибольшую обеспокоенность вызывают ситуации с отклоненными по тем или иным причинам законопроектами, поскольку механизма дальнейшей работы над ними (в том числе устанавливающего сроки для их повторного внесения в Госдуму) не существует. «Представляется, что такая работа, как и в случае первоначальной разработки проекта федерального закона <…> должна осуществляться правительством РФ, что не исключает возможности внесения законопроектов иными субъектами законодательной инициативы, включая представителей парламента»,— предлагают в КС. Для внесения новых проектов там считают оптимальным установить шестимесячный срок с даты отклонения первого законопроекта.

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Всего в 2024 году во исполнение решений КС было принято 27 федеральных законов, подсчитали в секретариате суда. 19 из них предусматривали исполнение решений от 2023 года, еще два — от 2022-го, а остальные — постановлений 2015, 2020, 2021, 2022 и 2024 годов. Сейчас на различных стадиях законодательного процесса в Думе также находятся 27 законопроектов, при этом пять из них относятся к решениям КС, принятым еще в 2010–2015 годах, и пять — с 2016 по 2020 год.

Некоторые инициативы остаются без движения годами: как минимум по шести таким проектам последнее решение принималось более года назад.

В исключительных случаях, отмечается в докладе, КС специально оговаривает в постановлениях необходимость внесения законодательных изменений — как, например, в решении о праве детей реабилитированных жертв политических репрессий на жилье, которое было принято в 2019 году, но на федеральном уровне не исполнено до сих пор. Зато соответствующие законы приняли в некоторых регионах, в частности в Архангельской области, Чувашии, Ханты-Мансийском округе. Несоблюдение сроков исполнения решения федеральным законодателем не снимает ответственности с регионов, подчеркивает КС.

Однако «в целом ситуация с исполнением решений КС федеральным законодателем может быть оценена положительно», констатируют в суде, тем более что отсутствие изменений нормативного регулирования не препятствует прямому действию постановлений КС. Впрочем, немалая часть поступающих в КС обращений по-прежнему связана с «ненадлежащим учетом» правоприменителями ранее сформулированных судом позиций.

Упрек КС парламенту заключается прежде всего в отсутствии системной работы по исполнению решений суда, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский: правки осуществляются ситуативно и часто не согласуются друг с другом. Возможно, следует подумать о практике выступлений председателя КС перед палатами Федерального собрания, рассуждает эксперт. Ну а реализация практики КС судами — это «отдельная боль», признается господин Брикульский: суды часто просто не понимают, что именно установил КС, ограничиваясь формальным учетом резолютивной части решения.

Анастасия Корня