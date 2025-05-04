На Кубани казаки почтили память жертв Гражданской войны

В Ейске 4 мая прошли поминовения в память о погибших в боях 1918 года. Мероприятия состоялись в Спасо-Преображенском храме и у мемориала с крестом на старом кладбище, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В конце апреля и начале мая 1918 года в Ейске погибли более 1,2 тыс. казаков и 200 красноармейцев. Заместитель губернатора Краснодарского края и войсковой атаман Александр Власов подчеркнул важность сохранения памяти о трагических событиях, отметив, что в братоубийственной схватке 107 лет назад погибли свыше 1,5 тыс. человек, включая казаков.

В поминовениях участвовали казаки из районных обществ, воспитанники казачьего кадетского корпуса, школьники, представители военно-патриотических клубов, духовенство, участники специальной военной операции.

Андрей Николаев