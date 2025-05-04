На Ставрополье полиция проверяет инцидент с расстрелом щенка

Полиция Кочубеевского округа Ставропольского края начала проверку по факту стрельбы в щенка в хуторе Прогресс. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители установили личность стрелявшего. У 58-летнего местного жителя изъяли пневматическое ружье.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Тат Гаспарян