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На Ставрополье полиция проверяет инцидент с расстрелом щенка

Полиция Кочубеевского округа Ставропольского края начала проверку по факту стрельбы в щенка в хуторе Прогресс. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители установили личность стрелявшего. У 58-летнего местного жителя изъяли пневматическое ружье.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Тат Гаспарян

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