На Ставрополье полиция проверяет инцидент с расстрелом щенка
Полиция Кочубеевского округа Ставропольского края начала проверку по факту стрельбы в щенка в хуторе Прогресс. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю
«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении.
Прибывшие на место правоохранители установили личность стрелявшего. У 58-летнего местного жителя изъяли пневматическое ружье.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.