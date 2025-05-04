В Самарской области следствие разбирается с хулиганством женщины, выгонявшей школьников с детской площадки

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Самарской области, сообщил в воскресенье Информационный центр Следственного комитета России (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечает ИЦ СКР, в медиапространстве сообщалось, что в Чапаевске Самарской области «женщина прогоняла детей с детской площадки, оскорбляла их, используя ненормативную лексику, а после причинила телесные повреждения ребенку».

Следственным управлением СКР по Самарской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в соцсетях и региональных СМИ сообщалось, что в Чапаевске, во дворе дома №83 по ул. Расковой, произошел конфликт между группой подростков и взрослой женщиной. Женщина пыталась выгнать школьников с детской площадки, на что дети заявили, что имеют право гулять, где хотят. По словам детей, женщина начала оскорблять и угрожать, а затем одну из девочек «ударила по лицу, в результате чего у девочки появился синяк».

Андрей Васильев