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Жителей Ростовской области предупредили о переносящих инфекции грызунах

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области предупредило жителей региона о рисках инфекций от мелких млекопитающих, соответствующая публикация появилась на странице ведомства во «ВКонтакте».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Грызуны переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Это инфекционное заболевание может привести к тяжелым последствиям для здоровья. В Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам проветривать помещения после долгого отсутствия, убирать дачи в перчатках и марлевых повязках, не захламляться, пить только кипяченую воду, быть осторожными при выезде за город, а в случае укуса как можно скорее обращаться в больницу.

Мария Иванова

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