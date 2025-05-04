Жителей Ростовской области предупредили о переносящих инфекции грызунах

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области предупредило жителей региона о рисках инфекций от мелких млекопитающих, соответствующая публикация появилась на странице ведомства во «ВКонтакте».

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Грызуны переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Это инфекционное заболевание может привести к тяжелым последствиям для здоровья. В Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам проветривать помещения после долгого отсутствия, убирать дачи в перчатках и марлевых повязках, не захламляться, пить только кипяченую воду, быть осторожными при выезде за город, а в случае укуса как можно скорее обращаться в больницу.

Мария Иванова