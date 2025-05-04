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В аэропорту Сочи опровергли информацию о столкновении воздушного судна с зайцем

В соцсетях появилась информация о якобы столкновении на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сочи самолета авиакомпании «Азимут» с зайцем. Однако в аэропорту эту информацию опровергли, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе, информация о столкновении самолета с посторонними предметами на взлетно-посадочной полосе не подтверждается. После дополнительных обследований полосы посторонних предметов обнаружено не было.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, все службы обеспечивают безопасность полетов, согласно установленным нормам.

Андрей Николаев

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