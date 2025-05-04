Блэкаут в Испании и Португалии сыграл на руку Starlink Илона Маска

Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии привело к взрывному росту интереса пользователей к услугам Starlink Илона Маска, пишет Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / File Photo / Reuters Фото: Jon Nazca / File Photo / Reuters

По данным аналитической компании Ookla, в день массового отключения электроэнергии в Испании и Португалии было зафиксировано рекордное количество пользователей в сетях Starlink. В среднем прирост пользователей в двух странах составил 35% от среднего значения.

Как отмечает издание, в результате блэкаута отключилось большинство вышек мобильной связи. Продолжили работать только те, которые оснащены запасными генераторами. Тогда «тысячи» людей переключились на услуги Starlink. При этом, по данным Ookla, спутниковые терминалы компании Илона Маска тоже не справлялись с повышенной нагрузкой и часть из них в итоге отключилась. Качество спутниковой связи Starlink в двух странах также снизилось из-за слишком большого количества пользователей в сети.

28 апреля без электричества остались большая часть Испании, Португалия, Андорра и несколько регионов Франции. Точные причины блэкаута неизвестны. По данным El Pais, из-за блэкаута погибли как минимум пять человек. По мнению экспертов, возможные потери могут достигать от €1 млрд до €4,5 млрд.

Кирилл Сарханянц