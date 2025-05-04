Аэропорт Петрозаводска приостановил работу

Росавиация сообщила, что с 15:49 мск аэропорт Петрозаводска временно не принимает и не отправляет рейсы. Как пояснило ведомство, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Петрозаводска

Фото: karelavia.ru Аэропорт Петрозаводска

Фото: karelavia.ru

Ранее Росавиация никогда не сообщала о приостановке работы аэропорта Петрозаводска. Власти Карелии не сообщали о возможной воздушной опасности. 3 мая над соседней Мурманской областью сбили четыре беспилотника.

4 мая с 9:06 до 10:30 мск не принимал и не отправлял рейсы аэропорт Внуково. За это время на запасной аэродром перенаправили один самолет, летевший в Москву.