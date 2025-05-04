Аэропорт Петрозаводска приостановил работу
Росавиация сообщила, что с 15:49 мск аэропорт Петрозаводска временно не принимает и не отправляет рейсы. Как пояснило ведомство, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Петрозаводска
Фото: karelavia.ru
Ранее Росавиация никогда не сообщала о приостановке работы аэропорта Петрозаводска. Власти Карелии не сообщали о возможной воздушной опасности. 3 мая над соседней Мурманской областью сбили четыре беспилотника.
4 мая с 9:06 до 10:30 мск не принимал и не отправлял рейсы аэропорт Внуково. За это время на запасной аэродром перенаправили один самолет, летевший в Москву.