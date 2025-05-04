«Спартак» поделил очки с «Факелом» и лишился шансов на титул РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью — 0:0 — с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 25-й минуте столичная команда осталась вдесятером — красную карточку получил Руслан Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

У «Спартака» не осталось математических шансов на победу в чемпионате России. На счету красно-белых, идущих в таблице РПЛ третьими, 51 очко. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на десять баллов. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» (54 очка; 26 сыгранных матчей), который сегодня, 4 мая, примет «Пари Нижний Новгород».

«Факел» идет последним с 16 очками в 27 встречах. Воронежцы не побеждали в последних 15 встречах чемпионата (шесть ничьих, девять поражений), забив на этом отрезке лишь четыре мяча. От «зоны переходных матчей» команду отделяет семь очков.

Роман Левищев