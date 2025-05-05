Полвека 300-сильной эры

5 мая 1975 года с конвейера ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые 300-сильные тракторы К-701. На тот момент это были самые мощные колесные машины общего назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1985 год. Ленинградское производственное объединение «Кировский завод». Колесный трактор К-701 «Кировец» сошел с конвейера предприятия

Фото: Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС 1985 год. Ленинградское производственное объединение «Кировский завод». Колесный трактор К-701 «Кировец» сошел с конвейера предприятия

Фото: Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС

Даешь модернизацию!

В конце 1950-х перед СССР остро встала проблема модернизации сельскохозяйственной техники. Страна отставала от Запада в развитии агротехнологий и надежности техники. Основу тракторного парка составляли маломощные гусеничные тракторы ДТ-54 мощностью всего 54 л. с., что совершенно не соответствовало новым требованиям агропромышленного комплекса. Министерство сельского хозяйства собирало информацию о передовых буржуазных технологиях. В 1955-м, чтобы апробировать в советских условиях, были импортированы модели западной сельскохозяйственной техники, семена, высокопродуктивные породы скота, химикаты и корма.

Визит в США Никиты Хрущева в 1959 году стал поворотным моментом. Советскому генсеку была представлена продукция компании John Deere, в частности модель 8010 Goliath мощностью 215 л. с. Техника Хрущеву очень понравилась, но приобрести для изучения и копирования американский трактор не удалось. Как раз тогда отношения между двумя державами резко ухудшились, и пришлось довольствоваться аналогом. Канадский трактор Wagner, приобретенный у шведов, хоть и уступал John Deere по ряду технических характеристик, имел схожую конструкцию. «Вагнер» разобрали, изучили и приступили к созданию аналогичной машины.

Жозеф Котин — генерал «Танкограда»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдающийся конструктор тяжелых танков и гусеничных машин специального назначения, лауреат Государственных премий СССР, генерал-полковник инженерно-технической службы Жозеф Яковлевич Котин

Фото: РИА Новости Выдающийся конструктор тяжелых танков и гусеничных машин специального назначения, лауреат Государственных премий СССР, генерал-полковник инженерно-технической службы Жозеф Яковлевич Котин

Фото: РИА Новости

Руководителем проекта по созданию нового трактора стал Жозеф Котин — легенда советской инженерии. Под его руководством создавались знаменитые тяжелые танки начального периода Великой Отечественной войны ИС и КВ, прозванные немцами «призраками». В 1941 году КВ был одним из немногочисленных козырей РККА: с ним могли бороться только 88-мм зенитки, авиация и некоторые подкалиберные боеприпасы. Танки ИС были созданы на смену КВ и отличались лучшим вооружением и бронированием, при этом весили меньше, чем некоторые модификации предшественников. В мирное время Котин продолжал проектировать технику, используя свой колоссальный танковый опыт. Благодаря ему на свет появился один из лучших в мире тракторов — К-700 «Кировец», отмеченный многочисленными наградами, а также К-12, используемый при лесозаготовках. Конструктор создал и вездеход «Пингвин», долгое время применявшийся в Арктике и Антарктике. На базе котинских танков были разработаны подвижные грунтовые комплексы с ракетным вооружением.

«Он не просто конструктор, он творец побед!» — писали о Жозефе Яковлевиче газеты. Четыре Сталинские премии, звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, Героя Социалистического Труда — это лишь малая часть его наград. Во время войны Котин занимал пост заместителя наркома танковой промышленности.

Когда Кировский завод был эвакуирован в Челябинск и объединен с рядом предприятий, 33-летний Жозеф Котин фактически стал главнокомандующим «Танкограда». Его опыт в создании военной техники и выдающиеся инженерные способности пригодились после войны при разработке принципиально нового сельскохозяйственного трактора, который должен был стать настоящим прорывом.

«Кировец» — мощный предшественник

К середине 70-х годов, когда готовился к выпуску трактор К-701, шедший на смену К-700, конструктор Жозеф Котин успел дослужиться до звания генерал-полковника инженерно-технической службы. Несколько лет он занимал пост заместителя министра оборонной промышленности СССР, уйдя с этого поста в отставку в 1972 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 октября 1985 года. Рабочие производственного объединения «Кировский завод» готовят к испытаниям трактор К-701М

Фото: Дмитриев / РИА Новости 1 октября 1985 года. Рабочие производственного объединения «Кировский завод» готовят к испытаниям трактор К-701М

Фото: Дмитриев / РИА Новости

Чтобы понять, насколько прорывным было появление К-701 с его тремя сотнями лошадиных сил под капотом, стоит вспомнить его предшественника. Трактор К-700, знаменитый «Кировец», отличался революционной конструкцией с шарнирно-сочлененной рамой, обеспечивающей исключительную маневренность. «Когда под капотом 180 "лошадей", а до этого ты работал на машинах вдвое слабее…— вспоминал первый испытатель Анатолий Пронин. — Первое испытание чуть не закончилось столкновением: я не рассчитал, что теперь машина так быстро набирает скорость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1986 год. Трактор К-700 на поле в ГДР

Фото: Bundesarchiv / wikimedia.org 1986 год. Трактор К-700 на поле в ГДР

Фото: Bundesarchiv / wikimedia.org

Модель К-700 оказалась универсальным тружеником с широким спектром возможностей. Она могла выполнять культивацию, боронование, вспахивание, глубокое рыхление, землеройные работы, мелиорацию, транспортировку грузов и даже участвовать в дорожно-строительных работах.

В 1968 году «Кировец» получил золотую медаль на Лейпцигской ярмарке, а первые 30 экземпляров отправились на экспорт в ГДР. Год спустя на Парижской выставке сельскохозяйственных машин трактор был признан «самым мощным в мире сельскохозяйственным колесным трактором».

Богатырь полей

В мае 1975-го Кировский завод выпустил первые 300-сильные тракторы К-701. Новая модель заметно отличалась от предшественника. Была увеличена колесная база, установлен 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель ЯМЗ-240БМ, жесткое крепление мостов, радиальные шины, два топливных бака по бокам и новая гидравлическая система. Кроме того, «семьсот первый» получил усовершенствованные системы вентиляции и отопления кабины. Кабина была просторнее, безопаснее и эргономичнее, чем у К-700. Появилась возможность развернуть руль и сиденье на 180 градусов. Колеса на новой модели имели больший диаметр.

К-701 относился к технике 5-го тягового класса и демонстрировал впечатляющую производительность. За одну смену трактор мог вспахать до 16 га земли. Новая гидравлическая система позволяла работать с тяжелым навесным оборудованием, включая широкозахватные сельхозмашины, погрузочное и бульдозерное оборудование.

«Один трактор умудряется за час обработать до двух гектаров пашни!— писали в газетах.— До его появления с аналогичным объемом работы за единицу времени могли справиться лишь три 75-сильных гусеничных ДТ-54».

«Эти два "Кировца" делают больше, чем все восемь ДТ, вместе взятые!— рассказывал председатель колхоза в Краснодарском крае Черемухин.— При этом расход топлива — в полтора раза меньше, а механизаторы после смены не валятся с ног от усталости».

Задействовали трактор и на киносъемках. В мрачноватом позднесоветском фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» К-701 использовался за кадром для перемещения по пустыне фантастического летательного аппарата под названием «пепелац».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 8 сентября 1975 года. Кировский завод. Отгрузка новых мощных тракторов К-701 потребителю

Фото: Фотохроника ТАСС 8 сентября 1975 года. Кировский завод. Отгрузка новых мощных тракторов К-701 потребителю

Фото: Фотохроника ТАСС

Трактор К-701 получил международное признание и экспортировался в Австралию, Италию, Канаду и США. Успех модели обеспечивался ее умеренной для рынка ценой и отличной эксплуатацией в различных условиях. Выпуск К-701 продолжался больше 25 лет — производство машин Кировский завод остановил 1 февраля 2002 года. Всего с его конвейера сошло около 350 тыс. машин этой серии.

Анна Кашурина