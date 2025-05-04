Первенство по рукопашному бою в честь 80-летия Победы прошло в Предгорном округе

В станице Ессентукской Предгорного округа Ставропольского края состоялось открытое первенство по рукопашному бою. Мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло на базе спортивной школы «Камелот», сообщает администрация округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Предгорного округа Фото: администрация Предгорного округа

«Такие мероприятия — яркое подтверждение того, что рукопашный бой — это не только вид спорта, но и эффективная школа воспитания характера, дисциплины и стремления к достижению поставленных целей»,— передает пресс-служба слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.

В соревнованиях приняли участие более 300 юных бойцов из 11 команд различных городов и районов Ставропольского края. Среди представленных населенных пунктов — Ставрополь, Михайловск, Новопавловск, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск.

За активное участие в спортивной жизни округа наградили председателя родительского комитета СК «Легион» Сергея Шамирова.

Тат Гаспарян