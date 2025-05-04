С начала 2025 года 15 свердловских детей пострадали при падении из окон

С начала 2025 года 15 детей из Свердловской области были госпитализированы с тяжелыми травмами после падения из окон квартир. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, самому маленькому пострадавшему было два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во избежание несчастных случаев в Минздраве рекомендовали поставить тяжелые предметы на подоконник, чтобы ребенок не мог их сдвинуть, снять ручки с окон или установить запирающие устройства на окна по принципу «ключ-замок».

По данным СМИ, 1 мая двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в доме по ул. Раевского, когда играл с котом, сидя на подоконнике. От полученных травм он скончался в больнице.

Мария Шараева