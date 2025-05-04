Полиция начала проверку по факту ДТП со смертельным исходом на трассе под Гатчиной

Полиция организовала проверку после ДТП на трассе Сиверский — Дружная Горка — Куровицы, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, авария произошла в восьмом часу утра на 14-м километре автомагистрали. Водитель «Хендай» не справилась с управлением, и машина съехала в кювет, врезавшись в дерево.

«В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пятилетний ребенок попал в больницу после ДТП в Клочковом переулке.

Дарья Астанина