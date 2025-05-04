Пятилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Клочковом переулке

Полиция проводит проверку по факту аварии в Клочковом переулке, в которой пострадала пятилетняя девочка. Ее увезли на скорой, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, девочка гуляла с мамой по двору. Она каталась на самокате и выехала на проезжую часть в тот момент, когда по дороге ехал Renault Duster. Ребенка госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшей как среднетяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое детей пострадали в результате тяжелой дорожной аварии на трассе под Колтушами.

Дарья Астанина