Открытие сезона фонтанов в Железноводске перенесли из-за погоды
Власти Железноводска перенесли запланированное на 4 мая открытие сезона фонтанов на начало июня из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин.
Фото: Евгений Бакулин / t.me
«Летние бюветы уже работают, и жители и гости города-курорта могут выпить минеральной воды круглосуточно»,— говорится в сообщении.
Мероприятие, посвященное старту работы фонтанов, состоится в начале следующего месяца, когда метеорологическая обстановка станет более благоприятной.