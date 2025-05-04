Открытие сезона фонтанов в Железноводске перенесли из-за погоды

Власти Железноводска перенесли запланированное на 4 мая открытие сезона фонтанов на начало июня из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Бакулин / t.me Фото: Евгений Бакулин / t.me

«Летние бюветы уже работают, и жители и гости города-курорта могут выпить минеральной воды круглосуточно»,— говорится в сообщении.

Мероприятие, посвященное старту работы фонтанов, состоится в начале следующего месяца, когда метеорологическая обстановка станет более благоприятной.

Тат Гаспарян