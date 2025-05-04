Сауль Альварес подготовил супербой

Мексиканец Сауль Альварес, один из самых популярных боксеров мира, вернул себе статус абсолютного чемпиона в суперсреднем весе (до 76,2 кг), одержав дежурную победу по очкам над кубинцем Уильямом Скуллом. Но уже в сентябре Альвареса ждет бой, который точно дежурным не будет. В нем он встретится с выдающимся американцем Теренсом Кроуфордом, который намерен провернуть беспрецедентный трюк, собрав все чемпионские пояса уже в третьей категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сауль Альварес

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Сауль Альварес

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Бой, который состоялся в Эр-Рияде, вернул Саулю Альваресу тот статус, которого он в прошлом году фактически добровольно сам себя лишил, понимая, видимо, что скоро ситуацию все равно исправит. У Альвареса, боксера с выдающейся карьерой, серьезно подпорченной, по сути, лишь поражением в 2022 году от россиянина Дмитрия Бивола в «неродном» для мексиканца полутяжелом весе (до 79,4 кг), были все четыре чемпионских пояса в весе суперсреднем. Но известная своей принципиальностью Международная боксерская федерация (IBF) свой пояс у него отняла за отказ драться с ее обязательным претендентом ради матча против соперника, по мнению Сауля Альвареса, куда более интересного — Эдгара Берланги. Претендентом неинтересным был как раз Уильям Скулл — боец с не особенно примечательной биографией, вакантный титул IBF взявший, одолев осенью российского оппонента Владимира Шишкина. В следующем бою Сауль Альварес, у которого остались звания Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), со Скуллом встретился и свой ранг без проблем восстановил.

О характере этого боя неплохо рассказывает статистика. В общей сложности соперники выбросили 445 ударов — точных и неточных. Это безумно мало.

Так мало, что цифра стала антирекордом для 12-раундовых поединков за все четыре десятилетия существования системы CompuBox, занимающейся обсчетом ударов.

С тем, у кого в этом матче было преимущество, статистика, однако, может запросто ввести в заблуждение. Уильям Скулл пробил 293 раза, Сауль Альварес — всего 152. Но штука в том, что львиная доля ударной работы кубинца пришлась на совершенно безобидные, для галочки джебы. А Альварес все-таки если уж стрелял по пассивному сопернику, то, как правило, жестко. В общем, в том, что он взял верх, сомнений быть не могло. Сомнения были насчет того, с каким перевесом, отсюда и различия в счете на трех судейских картах — 115:113, 116:112 и 119:109.

После этой дежурной победы Сауля Альвареса ждет бой отнюдь не дежурный.

Объявление о том, что он состоится 12 сентября на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе, прозвучало сразу после окончания матча мексиканца со Скуллом. А весу ему придало появление в ринге будущего противника Альвареса.

Противник — это знаменитость самого элитного эшелона. Имя Теренса Кроуфорда — рядышком с верхушкой всех уважаемых рейтингов лучших боксеров вне зависимости от категории. В его послужном списке — 41 бой и 41 победа и титулы абсолютного чемпиона мира в категориях до 63,5 кг и до 66,7 кг. Сейчас Теренс Кроуфорд — владелец поясов WBA и WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг). Их он добыл, выиграв в августе 2024 года у мощного узбека Исраила Мадримова.

Но сейчас Кроуфорд нацелился на совсем уж неординарный трюк. Тех, кому удалось собрать все четыре пояса в трех категориях, в боксе еще не было. А для того чтобы совершить такой подвиг, американцу придется одолеть другую суперзвезду, скакнув аж на два веса вверх.

Алексей Доспехов