В Ростовской области мужчина погиб при пожаре
Ночью в частном доме в хуторе Ломовцев в Цимлянском районе Ростовской области произошел пожар, погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
Фото: МЧС по Чувашской Республике
Тело погибшего мужчины было обнаружено при тушении огня. Сотрудникам МЧС при этом удалось спасти второго жильца — 58-летнего мужчину, он с ожогами находится в реанимации.
По версии дознавателя МЧС России, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи. Огонь на 42 кв. м тушили семь сотрудников МЧС России и несколько добровольцев.