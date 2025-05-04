В Ростовской области мужчина погиб при пожаре

Ночью в частном доме в хуторе Ломовцев в Цимлянском районе Ростовской области произошел пожар, погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Чувашской Республике Фото: МЧС по Чувашской Республике

Тело погибшего мужчины было обнаружено при тушении огня. Сотрудникам МЧС при этом удалось спасти второго жильца — 58-летнего мужчину, он с ожогами находится в реанимации.

По версии дознавателя МЧС России, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи. Огонь на 42 кв. м тушили семь сотрудников МЧС России и несколько добровольцев.

Мария Иванова