Закончен процесс по уголовному делу об убийстве военнослужащим своего командира в зоне СВО. Неожиданную меткость проявил старший повар, 11 раз поразив из чужого автомата своего взводного в звании прапорщика, который пытался прекратить пьянство и употребление наркотиков подчиненными. Отсидеть убийце предстоит 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Апелляционный военный суд рассмотрел жалобу защиты Максима Парилова, приговоренного Южным окружным военным судом (ЮОВС) за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга), к лишению свободы на 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Осужденный также лишен звания сержанта.

Согласно материалам уголовного дела, трагедия произошла поздней ночью 19 марта 2024 года на боевых позициях мотострелкового батальона. Максим Парилов, попавший на СВО по мобилизации 2023 года, отдыхал в землянке с товарищем.

Вначале они пили водку, потом «догонялись» коноплей. В третьем часу ночи старший повар хозотделения решил пострелять из автомата Калашникова, закрепленного за собутыльником, однако на выстрелы прибежал командир взвода обеспечения, в котором они служили.

Прапорщик устроил разнос подчиненным, поскольку распитие спиртного, а тем более употребление наркотиков в зоне СВО запрещено. Тогда Максим Парилов, говорится в деле, направил автомат в сторону своего командира. Три из одиннадцати выпущенных им пуль калибра 5,45 мм попали жертве в голову, а остальные он всадил в уже мертвое тело с близкого расстояния.

Согласно показаниям других военных, разбудив их, Максим Парилов сказал: «Я завалил прапора, пошли закапывать». Другие о происшедшем узнали уже от них. «Макс насквозь пришил командира», говорил, что «не будет никого доставать», вспоминал потом рассказы товарищей один из них.

Некоторые из солдат объясняли рвение прапорщика по службе тем, что его назначили на должность всего за неделю до трагедии.

Утром, когда в лесополосе нашли труп взводного, Максима Парилова задержали. Согласно протоколу, у него все еще были признаки опьянения, а в убийстве он признался добровольно.

Получив 17-летний срок, бывший сержант через адвоката обжаловал приговор в апелляционной инстанции. Защитник, требуя отменить незаконный и несправедливый, по его мнению, приговор ЮОВС, указывал, что все уголовное дело построено на показаниях собутыльника повара, из автомата которого была убита жертва, а также на признании самого фигуранта, которое он мог сделать под физическим и психологическим давлением, о чем, по мнению защитника, свидетельствуют многочисленные следы побоев у обвиняемого. При этом на автомате, по версии адвоката, не было обнаружено ни отпечатков пальцев осужденного, ни оставленных им биологических следов, а на смывах с его рук не оказалось следов пороха, что свидетельствует о его непричастности к преступлению. В любом случае представитель повара настаивал на необычной суровости наказания, обращая внимание апелляции на то, что Максим Парилов впервые привлекается к уголовной ответственности, на «гражданке» положительно характеризовался, является отцом троих детей, а на СВО получил статус ветерана боевых действий.

Однако, пересматривая материалы расследования, суд вышестоящей инстанции пришел к выводу, что данные экспертов, показания самого осужденного и свидетелей стыкуются, восстанавливая единую картину происшествия.

Версия о применении к фигуранту недозволенных методов дознания, отметила апелляция, не подтвердилась. СУ СКР по Объединенной группировке войск провело доследственную проверку по заявлению фигуранта. По ее результатам в возбуждении уголовного дела по ст. 286 и 303 (превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств) УК было отказано.

При этом отмечалось, что убийство повар совершил в состоянии опьянения и из боевого оружия, что является отягчающим вину обстоятельством, а смягчающие ее факты были учтены при вынесении приговора. За убийство командира ему грозил пожизненный срок. Отметим, что с назначенным ему наказанием бывший старший повар может вернуться на СВО, получить госнаграду и избавиться от судимости. Правда, служить ему тогда придется уже не на кухне, а штурмовиком на передовой.

Николай Сергеев