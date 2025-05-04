В Новороссийске утром и вечером 5 мая пройдут учения со стрельбой

В акватории морского порта Новороссийска 5 мая пройдут военно-морские учения. По данным Новороссийской военно-морской базы, мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

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Во время учений будут отрабатывать действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Будут выполняться стрельбы из артиллерийской установки на молах Военной гавани.

Администрация города предупреждает о запрете на плавание всех маломерных судов и плавсредств в период стрельб. Это касается даже тех судов, которые не подлежат государственной регистрации, включая прогулочные, спортивные парусные суда и надувные плавсредства. Запрещены также подводные работы и водолазные спуски.

Ранее в Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА в ночь на 3 мая пострадали 95 квартир в Восточном, Центральном и Южном районах города.

Андрей Николаев