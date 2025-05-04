До +12 градусов и кратковременные дожди: какая погода будет в Петербурге 4 мая
Петербуржцев 4 мая ждет облачная с прояснениями погода. В этот день существенных осадков не предвидится, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха в течение дня будет находиться на уровне +10...+12 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.