До +12 градусов и кратковременные дожди: какая погода будет в Петербурге 4 мая

Петербуржцев 4 мая ждет облачная с прояснениями погода. В этот день существенных осадков не предвидится, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха в течение дня будет находиться на уровне +10...+12 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Дарья Астанина