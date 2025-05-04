СКР на Ямале начал проверку после обнаружения трупа в Оби

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) организовало доследственную проверку по сообщению об обнаружении трупа мужчины в реке Обь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, погибший выехал из села Аксарка в сторону поселка Салемал Ямальского района. «3 мая текущего года в ходе поисково-спасательных работ в реке Обь Приуральского района обнаружен труп мужчины», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Шараева