Глава СКР поручил разобраться в причинах волокиты по уголовному делу о буллинге в ульяновском лицее

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ульяновской области Антону Дунину доложить о причинах волокиты по уголовному делу о травле 12-летнего школьника в Ульяновске, а также принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу. Об этом в воскресенье сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

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Как сообщает ИЦ СКР, в ведомство обратилась жительница Ульяновска, сообщившая о своем несогласии с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ее 12-летнего сына в лицее. По словам заявительницы, на протяжении нескольких лет одноклассник систематически подвергал ее сына унижениям и провоцировал конфликты, что подтверждается судебным решением в рамках гражданского судопроизводства о наложении штрафа на сотрудников лицея, не обеспечивших безопасность малолетнего. При этом администрация школы мер к нарушителю не принимала. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования уголовного дела.

ИУ СКР отмечает, что ранее, в октябре 2024 года, после сообщения матери пострадавшего подростка о буллинге в лицее, по поручению Александра Бастрыкина СУ СКР возбудило уголовное дело по факту травли.

Андрей Васильев