ФК «Краснодар» установил новый рекорд по победам в сезоне РПЛ

По итогам победы в 26-м туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» обновил клубный рекорд по количеству побед в течение сезона. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, их у команды стало 18, а это на одну победу больше, чем в сезоне-2014/2015.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Также клуб обновил еще одно достижение. «Краснодарцы» в этом сезоне РПЛ заработали 61 очко — это на одно больше, чем за весь сезон-2014/15, который до недавнего времени был лучшим по количеству очков.

Как отметили в пресс-службе, сезонный рекорд команда побила досрочно.

Андрей Николаев