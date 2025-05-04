В Чувашии за сутки произошло 6 пожаров, погиб 1 человек

За последние 24 часа в Чувашской Республике произошло 6 пожаров, в одном из них погиб человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Один из пожаров произошел днем 3 мая на улице Репина в Чебоксарах, где загорелась крыша двухэтажного частного дома. Пожарные локализовали возгорание на площади 20 квадратных метров. Предварительная версия причины пожара — разгерметизация газопровода с последующим воспламенением газовоздушной смеси.

Также из-за неосторожности при сжигании мусора вспыхнул дом 34-летнего жителя Чебоксар. Здание лишилось кровли.

В Канаше утром 3 мая произошел пожар в двухэтажном доме, в результате которого погиб 35-летний мужчина. Согласно данным МЧС, погибший сначала покинул свою квартиру на втором этаже, но затем вернулся в горящее здание.

Влас Северин