В Геленджике под завалами на стройплощадке найдены тела троих рабочих

В Геленджике под завалами грунта на строительной площадке обнаружили тела троих рабочих, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Ранее еще один пострадавший рабочий был госпитализирован с переломами. По сообщению пресс-службы министерства иностранных дел Кыргызской Республики, рабочие являются гражданами Киргизии.

Утром 3 мая на строительном объекте по улице Портовой в Геленджике сошел грунт из скальной породы. Следственный отдел по Геленджику СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительства (статья 216 УК РФ).

Андрей Николаев