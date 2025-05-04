В МВД предупредили москвичей о запрете запуска беспилотников

Московская полиция сообщила о запрете запуска всех видов беспилотных летательных аппаратов в столице в преддверии празднования 9 Мая. В рамках усиленного контроля за воздушным пространством правоохранители будут пресекать любые попытки запуска коптеров, дронов, авиамоделей и других беспилотников. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

В МВД добавили, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусматривается административная ответственность с штрафом до 50 тыс. руб. Также сотрудники полиции имеют право уничтожать беспилотные аппараты, запущенные без согласования, а при необходимости — применять оружие для защиты жизни, здоровья и имущества граждан.

В ведомстве призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и сообщать о любых обнаруженных беспилотниках в воздушном пространстве города по телефону 102.