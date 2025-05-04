«Машу и Медведя» разлучают с Россией

Производство новых эпизодов сериала «Маша и Медведь» могут приостановить. Об этом “Ъ FM” рассказали аниматоры студии, которая занималась всемирно известным мультфильмом. Ранее СМИ сообщили о том, что закрывается российское подразделение его правообладателя — кипрской Animaccord и в мае якобы массово были уволены ее сотрудники. “Ъ FM” отправил запрос в компанию и ждет ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: medved-masha.ru Фото: medved-masha.ru

В то же время за последний год международная Animaccord разместила множество вакансий в IT-направлениях. В описании анонсированы новые проекты, в том числе по развитию сайта и мобильного приложения о «Маше и Медведе», а также по разработке игр с героями мультсериала. Скорее всего, приостановка сериала может быть связана с этой корпоративной историей, считает бывший аниматор российской студии Павел Барков: «Просто не продолжили сериал, и какое-то количество аниматоров теперь не нужны. Для них работы просто нет, с ними распрощались. Всем выплатили все, что положено по закону, всех заранее предупредили. Решили проект дальше не продолжать, по какой причине, неизвестно. Может, устали, может, подумали, что чем-то другим выгоднее заниматься. Частный же бизнес.

При этом аниматоры, работавшие над "Машей и Медведем", в основном российские. Есть же оригинальный сериал, а есть еще "Машины сказки", "Песенки", плюс реклама. Вот это продолжат делать.

Подразделение в России должно остаться, может, это обратно потом запустится. Вообще мультсериал уже собирались закрывать, раза, кажется, три. Это могло бы случиться, например, лет 10 назад».

Директор российского ООО «Маша и Медведь» и сопродюсер сериала Дмитрий Ловейко не стал комментировать “Ъ FM” вопрос о будущем мультфильма. При этом его компания не закрывается, заверил он. ООО «Маша и Медведь» принадлежат права на изображения героев и товарные знаки в России. Такая ситуация могла возникнуть из-за конфликта в творческом коллективе, полагает историк анимации, критик Павел Шведов: «Месяц-полтора назад стало известно, что Animaccord приостанавливает или полностью останавливает свое участие в российской Ассоциации анимационного кино — главной лоббистской структуре интересов этой отрасли. Студия была в числе ее участников буквально с основания. В тот момент было не до конца очевидно, будет ли означать это закрытие каких-либо производственных мощностей, или по какой-то причине компания подчеркивает свою непринадлежность с точки зрения интеллектуального продукта Российской Федерации. Ведь действительно основным проектом Animaccord является "Маша и Медведь", и если по существу смотреть, то в глобальном мире мультфильм был историей, которая связана с Россией канонически, тем не менее сам проект российским не являлся.

Сейчас мы понимаем, что если даже и продолжат основную франшизу, то, возможно, это будет происходить в других юрисдикциях.

Это могло произойти из-за какого-то потенциального конфликт между создателями сериала, связанного с их договоренностями друг с другом о том, куда и как может развиваться проект. Возможно, это совсем никак не связано с его переориентацией на глобальный мир без какого-либо соприкосновения с Россией. Скорее всего, речь именно о творческих разногласиях, потому что для всего мира данный сериал не был российским».

В 2017 году один эпизодов «Маши и Медведя» набрал на YouTube 2 млрд просмотров и занял пятое место по популярности за всю историю видеохостинга. На англоязычный канал «Маши и Медведя» подписаны более 50 млн пользователей. У русскоязычного — примерно столько же подписчиков.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова