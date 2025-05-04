«ЛизаАлерт» Ставрополья: 30 из 43 пропавших в апреле найдены живыми

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Ставропольского края опубликовал статистику за апрель 2025 года. За месяц в организацию поступило 43 заявки на розыск пропавших граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Из общего числа обращений 30 человек найдены живыми, двое погибли, двое числятся ненайденными. Также зафиксировано три неподтвержденные заявки, одно обращение переадресовано в программу «Жди меня», в двух случаях были найдены родственники, и по трем заявкам установлена личность разыскиваемых.

Волонтеры продолжают поиски людей, которые пока не обнаружены — распространяются ориентировки и проверяется информация от очевидцев.

Тат Гаспарян