В Сочи завершают проектирование новой школы на 220 учеников
Новую школу планируют построить в микрорайоне Уч-Дере на улице Курчатова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Школа будет включать в себя классы начальной школы на первом этаже, а для старших классов — на втором и третьем. В здании будут актовый и спортивный залы, библиотека, медицинские кабинеты и столовая.
По поручению главы города департамент строительства и департамент транспорта работают над созданием удобных и безопасных подъездных путей к новому объекту.
Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что современные образовательные учреждения стали стандартом для Сочи, и эти принципы будут соблюдены при строительстве новых зданий на улицах Дубравной и Яна Фабрициуса.
В Сочи строят шесть школ. Четыре из них уже получили положительные заключения Госэкспертизы. В мае планируется начать строительство школы на улице Лооской.