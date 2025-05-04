В Сочи завершают проектирование новой школы на 220 учеников

Новую школу планируют построить в микрорайоне Уч-Дере на улице Курчатова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Школа будет включать в себя классы начальной школы на первом этаже, а для старших классов — на втором и третьем. В здании будут актовый и спортивный залы, библиотека, медицинские кабинеты и столовая.

По поручению главы города департамент строительства и департамент транспорта работают над созданием удобных и безопасных подъездных путей к новому объекту.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что современные образовательные учреждения стали стандартом для Сочи, и эти принципы будут соблюдены при строительстве новых зданий на улицах Дубравной и Яна Фабрициуса.

В Сочи строят шесть школ. Четыре из них уже получили положительные заключения Госэкспертизы. В мае планируется начать строительство школы на улице Лооской.

Андрей Николаев