В Адлерском районе Сочи после аварии загорелась иномарка

Водитель автомобиля BMW, двигаясь по трассе в Адлерском районе Сочи, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Captiva. Как сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УВД по Сочи, пострадали водители обеих иномарок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи Фото: пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи

Авария случилась 4 мая около полуночи на 15 километре Нового Краснополянского шоссе, в районе поворота на село Галицыно. После столкновения одна из машин опрокинулась на бок и загорелась. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее, вечером 1 мая сочинские пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на улице Шоссейной. В тушении принимали участие семь сотрудников МЧС России и две единицы специальной техники.

Андрей Николаев