В Сочи пожарные за три минуты потушили горящий автомобиль

Вечером 1 мая сочинские пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на улице Шоссейной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В четверг вечером в Сочи загорелся автомобиль. Сообщение об инциденте поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 21:13.

Спасательные подразделения были направлены на место происшествия через минуту после получения сигнала. Прибыв к месту вызова на улице Шоссейной в 21:23, специалисты установили, что площадь возгорания транспортного средства составляет 6 «квадратов».

Пожарные локализовали пламя в 21:24, а уже через минуту ликвидировали открытое горение. Полностью устранить огонь удалось к 21:26.

В тушении принимали участие семь сотрудников МЧС России и две единицы специальной техники.

Мария Удовик