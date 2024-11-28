В Казани на линии ул. Муштари планируют построить четырехэтажный жилой дом и два флигеля. Информация об этом появилась в документах на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани построят жилой дом и 2 флигеля на месте утраченной усадьбы

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани построят жилой дом и 2 флигеля на месте утраченной усадьбы

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Планируется, что новые объекты воссоздадут историческую застройку утраченной усадьбы. Один из флигелей можно будет использовать под вспомогательные помещения, а второй — под коммерческие. Комплекс будет располагаться рядом с объектом культурного наследия «Дом Оконишникова».

Под территорией участка планируют построить подземную парковку на 40 мест. Между парковкой и первым жилым этажом предусматривается технический этаж. Территорию участка собираются благоустроить и озеленить.

Ранее стало известно, что в Казани планируют отреставрировать Дом Оконишникова.

Диана Соловьёва