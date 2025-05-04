В Оренбурге вынесен приговор членам ОПГ, занимавшейся проведением азартных игр

Суд в Оренбурге вынес приговор пяти участникам ОПГ, обвиняемым в незаконном проведении азартных игр в составе организованной группы (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы), сообщило СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021 году и в 2022 году обвиняемые, используя в качестве игорных заведений нежилые помещения на улицах Пролетарской, Пионерской и 70 лет ВЛКСМ в Оренбурге, организовывали проведение азартных игр с применением игрового оборудования и сети Интернет, «получая при этом значительную материальную выгоду».

Суд согласился с выводами следствия и назначил трем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от одного года до полутора лет со штрафом 400 тыс. руб., двум обвиняемым был назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

Андрей Васильев