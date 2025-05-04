В Новороссийске будут судить укравшего мопед туриста

В Центральном районе Управления МВД России по Новороссийску следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Северского района по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина приехал в город на экскурсию. На обочине возле городского парка он заметил мопед с оставленным в нем ключом зажигания. Турист сел за руль мопеда и уехал на нем домой, в поселок Ильский.

Похищенный транспорт фигурант хранил в гараже и эксплуатировал в личных целях до тех пор, пока его не изъяли полицейские. Ущерб владельцу транспортного средства превысил 50 тыс. руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По инкриминируемой статье фигурант может получить наказание до 5 лет лишения свободы.

Андрей Николаев