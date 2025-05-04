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В Краснодаре сотрудники МЧС спасли тонувшего в реке ребенка

Сотрудники МЧС России спасли девятилетнего мальчика, который гулял вместе с матерью вдоль реки Кубани, но оступился и упал в воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: https: / t.me / mchs_official

Фото: https: / t.me / mchs_official

Сотрудниками МЧС России оказались два брата: помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Олег Аврашко и начальник караула пожарно-спасательной части №3 Никита Аврашко. Они заметили момент падения в реку и вовремя пришли на помощь.

Как отметил Олег Аврашко. река в этом месте глубокая, течение быстрое. Увидев вскинутые вверх руки, поняли, что мальчишка тонет. Не раздумывая, бросились с братом на помощь.

«Я нырнул, Никита помог вытащить», — вспоминает Олег Аврашко.

Мама спасенного мальчика поблагодарила сотрудников МЧС за оказанную помощь.

Андрей Николаев

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