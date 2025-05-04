На Ставрополье водитель с 22 штрафами устроила ДТП с пострадавшими

Автомобилистка с 22 административными нарушениями устроила аварию на федеральной трассе в Буденновском округе Ставропольского края. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров — 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 3 мая около 4:15 на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды». Водитель, двигаясь из Буденновска в направлении села Стародубского, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

По данным правоохранителей, за рулем находилась 25-летняя жительница Александровского округа, имеющая пятилетний опыт вождения. За предыдущие два года она неоднократно нарушала ПДД, в основном превышая скоростной режим.

Во время аварии водитель была трезва. По факту происшествия организована проверка, обстоятельства аварии выясняются.

Тат Гаспарян