Вылет самолета Екатеринбург — Дубай задержали на семь часов

В аэропорту Кольцово вылет самолета по рейсу Екатеринбург — Дубай перенесли с 07.55 на 15.00 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», поводом для переноса стали производственные причины.

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«Пассажирам рейса предоставляются все услуги согласно ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения за вынужденные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Кольцово самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва, был задержан в связи с массовыми атаками беспилотников на столичные аэропорты.

Мария Шараева