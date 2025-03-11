В Екатеринбурге задержали рейсы из-за атак беспилотников на Москву

На вылет в Москву в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержано несколько самолетов из-за закрытия московских аэропортов в связи с массовыми атаками БПЛА на столицу и Подмосковье, следует из информации в расписании Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

На текущий момент задержаны следующие рейсы:

U6-264 «Уральские авиалинии»: перенос вылета в Домодедово с 6:50 на 11:00;

SU-1407 «Аэрофлот»: перенос вылета в Шереметьево с 8:30 на 11:00;

U6-272 «Уральские авиалинии»: перенос вылета в Домодедово с 9:30 на 11:10;

SU-1417 «Аэрофлот»: перенос вылета в Шереметьево с 7:00 на 17:00.

При этом закончена посадка на рейс DP-404 авиакомпании «Победа» с вылетом во Внуково в 11:00, идет регистрация на рейс U6-300 «Уральских авиалиний» с отправлением в 12:00 в Домодедово.

В ночь на 11 марта были сбиты 91 БПЛА, летевших на Москву. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, повреждены дома и квартиры.

Ирина Пичурина